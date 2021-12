“A Porto Santo Line informa que as viagens deste fim de semana, dia 18/12/2021 e 19/12/2021, serão canceladas, devido às más condições meteorológicas previstas, que põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros”, lê-se numa nota publicada pela empresa na rede social ‘Facebook’.

A companhia que faz a ligação entre as duas ilhas refere ainda que existe “uma forte probabilidade de cancelamento” das viagens de segunda-feira devido às condições meteorológicas previstas.

A alteração das passagens está isenta de taxas, indica a Porto Santo Line, acrescentando que, para o efeito, os clientes devem dirigir-se a um dos balcões da empresa, enviar um ‘email’ ou contactar o número telefónico 291210300.

A Capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um aviso de vento forte para o arquipélago, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

O aviso vigora até às 06:00 de domingo e tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a orla marítima.

A autoridade marítima regional indicou em comunicado que o vento vai aumentar gradualmente ao longo do dia para forte, acrescentando que as ondas podem chegar aos 3,5 metros, tanto na costa sul como na costa norte da Madeira.