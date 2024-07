Aquele decréscimo tem por base uma descida das viagens em território nacional (que caíram 10,0%) e uma subida das viagens com destino ao estrangeiro, que avançaram 9,2%, em termos homólogos, atingindo 599,5 mil.

"As viagens em território nacional registaram uma diminuição de 10,0%, totalizando 3,9 milhões (86,6% do total de deslocações), enquanto as viagens com destino ao estrangeiro cresceram 9,2%, atingindo 599,5 mil (13,4% do total)", indicam os dados da procura estatística por residentes no primeiro trimestre, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

A visita a familiares e amigos foi a primeira motivação para as viagens, estando na origem de 2,1 milhões (47,2% do total e 1,1 pontos percentuais [pp] acima do valor homólogo), seguindo-se o motivo de 'lazer, recreio ou férias', que justificaram 1,7 milhões destas deslocações (37,7% do total e menos 1,8 pp que no mesmo trimestre do ano passado).

De acordo com o INE, os hotéis e estabelecimentos similares concentraram 24,0% das dormidas (3,1 milhões) resultantes das viagens turísticas dos residentes neste primeiro trimestre de 2024.

No entanto, a principal opção de alojamento continuou a ser o alojamento particular gratuito (que representou 66,6% das dormidas), ao acolher 8,5 milhões de dormidas nas viagens de residentes no referido trimestre.

A utilização da Internet na organização das viagens cresceu no primeiro trimestre com o INE a dizer que foi usada em 25,3% das situações (+3,1 pp), "tendo este recurso sido opção em 72,1% (+3,1 pp) das viagens para o estrangeiro e em 18,1% das realizadas em território nacional (+1,8 pp)".

A autoridade estatística nacional assinala que os valores registados entre janeiro e março e a comparação homóloga está influenciada pelo facto de este ano a Páscoa se ter repartido entre março e abril, enquanto no ano passado foi integralmente em abril.

A evolução das viagens realizadas por residentes em Portugal foi diversa nos diferentes meses do trimestre, com os dados do INE a mostrarem que o número de viagens diminuiu em janeiro e fevereiro, mas aumentou em março, por comparação com os mesmos meses do ano anterior.

Esta descida nos dois primeiros meses seguida de subida em março foi observada tanto nas viagens pelo país como nas que tiveram por destino o estrangeiro.

Segundo o INE, a duração média das viagens no primeiro trimestre de 2024, foi de 2,84 noites (2,72 no primeiro trimestre de 2023).

"A duração média mais longa foi registada em março (3,17 noites; 2,67 em março de 2023) e a mais baixa em janeiro (2,55 noites; 2,79 em janeiro de 2023)", lê-se no documento.

Por outro lado, a proporção de turistas nos primeiros três meses de 2024 decresceu face ao período homólogo de 2023, com o INE a referir que "no primeiro trimestre de 2024, 19,5% dos residentes fizeram pelo menos uma deslocação turística, -0,3 pp face ao mesmo período do ano anterior".

Uma análise mensal, indica que a proporção de residentes que realizou pelo menos uma viagem diminuiu em janeiro e fevereiro (-1,6 pp e -2,0 pp, respetivamente), tendo aumentado em março (+2,2 pp).