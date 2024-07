No total, as deslocações turísticas dos residentes atingiram os 23,7 milhões em 2023, um aumento de 4,6% relativamente a 2022, mas ficando ainda aquém dos valores de 2019 (-3,2%).

As viagens em território nacional aumentaram 2,4% face ao ano anterior, mas ficaram ainda abaixo dos níveis pré-pandemia (-4,3% face a 2019), atingindo 20,4 milhões e representando 86,4% do total (contra 88,3% em 2022 e 87,3% em 2019).

Já as deslocações para o estrangeiro alcançaram 3,2 milhões em 2023 (+21,5% em comparação com 2022) e superaram os números de 2019 (+4,1%), ganhando assim representatividade e passando a responder por 13,6% do total (1,9 pontos percentuais acima do valor de 2022 e um ponto percentual acima de 2019).

As viagens turísticas realizadas por residentes geraram mais de 96,5 milhões de dormidas em 2023 (+2,0% face a 2022, -2,7% face a 2019), tendo a maioria ocorrido em Portugal (77,1% do total, 78,4% em 2022 e 77,6% em 2019).

As dormidas em Portugal registaram um acréscimo de 0,3%, enquanto as ocorridas no estrangeiro aumentaram 8,0%, aproximando-se dos níveis de 2019 (-3,2% e -0,8%, respetivamente).

O “alojamento fornecido gratuitamente por familiares ou amigos” manteve-se como o meio de alojamento mais utilizado nas dormidas dos residentes, concentrando 39,6 milhões de dormidas (41,0% do total, +1,5 pontos percentuais do que no ano anterior e +2,4 pontos percentuais face a 2019).

Nas deslocações nacionais, esta modalidade de alojamento prevaleceu (44,9% das dormidas, +3,2 pontos percentuais do que em 2022 e +3,3 pontos percentuais face a 2019), mas nas viagens para o estrangeiro foram os “estabelecimentos hoteleiros e similares” a preferência dos residentes (53,2% das dormidas, -1,1 pontos percentuais do que em 2022, -0,5 pontos percentuais do que em 2019).

Em 2023, a despesa média por turista em cada viagem teve um acréscimo de 4,3% face a 2022, fixando-se em 242,4 euros (+23,9% face a 2019).

Nas deslocações domésticas, os residentes gastaram, em média, 164,3 euros por turista/viagem, mais 1,1 euros que em 2022 e mais 1,3 euros em comparação com 2019.

Nas deslocações para o estrangeiro, o gasto médio por turista/viagem decresceu 2,1% em 2023 (+17,5% do que em 2019), tendo atingido 736,6 euros.