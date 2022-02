Questionado por jornalistas ao chegar em seu gabinete sobre uma entrevista de Flávio Bolsonaro ao jornal O Globo em que o filho do Presidente brasileiro anunciou que Mourão seria candidato ao Senado, o vice-presidente brasileiro primeiro desconversou, mas depois acabou confirmando.

“O senador Flávio [Bolsonaro] andou falando por aí (…)”, disse Mourão, acrescentando que sua decisão “será comunicada brevemente”.

Como usava uma máscara com a bandeira do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, Mourão foi então questionado se o símbolo era um indicativo de que concorreria a uma cadeira daquele estado no Senado e respondeu: “Lógico, né”.

Ao longo de três anos de Governo, a relação entre Mourão e Jair Bolsonaro foi marcada altos e baixos e também por críticas públicas.

Bolsonaro já afirmou considerar que o vice-presidente fala de mais nas entrevistas e chegou a dizer que Mourão “por vezes atrapalha”.

Mourão, por sua vez, contou a jornalistas que não participa em reuniões, nem toma decisões importantes no Governo.

O vice-presidente brasileiro disse hoje que ainda avalia por qual partido vai disputar a eleição ao Senado. “Isso, é por aí. Agora é só uma questão de partido”, concluiu.