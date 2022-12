"Na altura, a professora Elvira Fortunato era responsável pelo financiamento do centro de investigação, a par com o professor Rodrigo Martins, que mantém a função na atualidade. Tudo o que temos no CENIMAT e que permitiu chegarmos onde se chegou deve-se a eles", começa por dizer. "A professora ainda entra no artigo porque foi um trabalho que começou antes sequer de saber que ia para ministra, quando fazia a revisão dos artigos, dos conceitos, para ver se estava tudo ok".

O investigador recorda que este projeto "surgiu no âmbito de uma parceria com a LMGP, um centro de investigação em França". "Como há um projeto financiado pela FCT, o Projeto PESSOA , isso promove a parceria e o intercâmbio entre os investigadores portugueses e os franceses; eles vêm cá e nós, portugueses, vamos lá a Grenoble".

Por isso, podem ser usados como uma espécie de revestimento do vidro. "Basicamente, é como se utilizássemos uma pistola de spray, como as utilizadas para pintar carros, e neste caso tem lá estes materiais funcionais, esta tinta condutora que é transparente. Assim, são utilizados estes nanofios de prata que depois são dispersos uniformemente", ao mesmo tempo que é utilizada uma "solução à base de óxido de alumínio", que permite "encapsular os nanofios de prata" para que não oxidem, explica.

