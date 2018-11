José Vieira da Silva falava à saída de uma reunião da Concertação Social, em Lisboa, onde apresentou o novo regime das reformas antecipadas que irá coexistir com as regras atuais e com o novo conceito de “idade individual” de acesso à reforma.

Recusando ter recuado na ideia de colocar um ‘travão’ às reformas antecipadas já a partir de 2019, o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social defendeu que a limitação do acesso à reforma a quem tem pelo menos 40 anos de descontos aos 60 de idade já estava prevista há um ano e que “sempre foi dito” que seria encontrada uma solução que não implicasse uma “rutura imediata” com o atual regime.

No documento hoje entregue aos parceiros sociais, o ministério define um prazo de cinco anos para reavaliar as novas regras bem como o regime atual, não avançando se, nessa altura, o regime em vigor em 2018, que permite o acesso à reforma com duplo corte, acabará.

“Sabemos que há pessoas que estão próximo [da idade da reforma] e têm expectativas que devem ser respeitadas (…) e a forma de o respeitar foi manter em vigor, pelo menos até à próxima avaliação, que será daqui a cinco anos, todo o regime”, afirmou o ministro.