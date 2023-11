Esta posição foi transmitida por Mariana Vieira da Silva em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho de Ministros, depois de confrontada com as mais recentes estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a evolução do emprego em Portugal.

Segundo as estimativas provisórias do INE hoje publicadas, a taxa de desemprego aumentou em Portugal para 6,5% em setembro, 0,4 pontos percentuais acima do mesmo mês de 2022 e mais 0,1 pontos percentuais do que em agosto.

Interrogada se o país está perante a possibilidade de um aumento do desemprego ao longo do próximo ano, comprometendo as metas orçamentais do Governo, a titular da pasta da Presidência afastou esse cenário.

”Naturalmente, o Governo acompanha de forma permanente a evolução dos números do emprego e da nossa economia. É preciso notar que continuamos perante números muito elevados, registando-se uma taxa de emprego sem paralelo nos últimos anos”, respondeu Mariana Vieira da Silva.

De acordo com os mais recentes dados do INE, em setembro de 2023 a taxa de desemprego situou-se em 6,5%, igualando o valor de abril de 2023, e a taxa de inatividade (31,2%) registou o valor mais baixo da série”, destaca o Instituto estatístico.

Estes dados apresentam também estimativas já definitivas para agosto passado, revendo em alta a taxa de desemprego desse mês para 6,4%, face aos 6,2% inicialmente previstos.