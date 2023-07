Amaro Ferreira disse hoje à agência Lusa que nas instalações da 'startup', em Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real, está a ser feita a montagem das viaturas elétricas, salientando que, de acordo com os custos estimados, “um euro dá para fazer 200 quilómetros” com estes carros.

Os veículos que estão a chegar agora ao mercado são quadriciclos que podem ser conduzidos por pessoas com mais de 16 anos de idade (carta de condução B1).

“Sou contra o dizer que não é preciso carta de condução, porque acho que quem vai para a estrada tem que ter noção mínima daquilo que vai fazer. Embora se diga que não é preciso carta de condução, eu acho que é necessária essa aprendizagem”, referiu.

Estes quadriciclos têm três tipos de motores, sendo que a velocidade legal são 45 quilómetros por hora, e podem ser configurados para se adaptarem às necessidades de cada setor, seja para entregas diárias de produtos, de jardinagem e limpeza urbana (caixa aberta), havendo até a possibilidade de aquisição de viatura com carroçaria de frio incorporada.

A resposta do mercado tem chegado por parte de empresas de aluguer de carros, de entrega de comida e até por parte de uma unidade hoteleira do Algarve que pretende adquirir “uma quantidade significativa” de veículos de passageiros (dois lugares) para disponibilizar aos clientes.

“É útil, económico e ecológico”, frisou.

Amaro Ferreira explicou que os veículos podem ser recarregados nas tomadas domésticas, embora a empresa venda também um adaptador para os postos de carregamento elétricos instalados nas vias públicas.

“As peças são importadas e há também já adaptação nossa”, referiu, salientando que o modelo foi desenvolvido pela empresa.

Até ao momento foram criados seis postos de trabalho nesta unidade, entre mecânicos, soldadores ou eletricistas, mas Amaro Ferreira adiantou que a perspetiva é crescer conforme a resposta do mercado, podendo chegar aos 12 a 15 trabalhadores até ao final do ano.

Segundo acrescentou, o investimento concretizado até ao momento ronda o meio milhão de euros.

Em Vila Pouca de Aguiar existe um centro de formação em soldadura, as acessibilidades são boas, cruzando-se ali as autoestradas A24 e A7 e, segundo o empresário, havia também a vontade de fazer um “projeto descentralizado”, o qual conta com o apoio da Câmara Municipal.

Em comunicado, a autarquia disse que o “investimento em lotes na antiga Tabopan surgiu na sequência do protocolo entre o município e a Kangaroo Electro, Lda., em vigor desde agosto de 2022, em que a câmara assume junto da Parmontes, gestora do parque, a renda da empresa até ao final do ano de 2023", tendo procedido também "a melhorias nas infraestruturas afetas ao investimento”.

A empresa tem ainda um protocolo de cooperação com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), no âmbito do qual este ano já recebeu estágios de final de curso de Engenharia Mecânica.