A Autoestrada 4 foi fechada ao trânsito, nos dois sentidos, entre os nós do Pópulo e de Justes, entre Vila Real e Alijó, na sequência do incêndio florestal que lavra desde as 16:00, informou a Proteção Civil.

Segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, o corte da via foi feito "por prevenção". Meios que estavam estacionados em Murça nas operações de rescaldo do incêndio que lavrou naquela região na última semana transitaram já para Alijó, para ajudar ao combate, revelou à Lusa a mesma fonte. A fonte reiterou que "não há habitações em perigo".