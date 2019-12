“Estou aqui pela tradição. Este ano já não era para fazer, mas o bichinho anda cá”, salientou.

Um dos clientes de Augusta foi Albino Guicho, 60 anos, que disse que todos os anos vem visitar a capela e buscar “os pitinhos” para a família e amigos.

“Ainda sou do tempo em que isto era uma festa enorme”, lembrou.

O pito, com recheio de doce de abóbora e cobertura de massa de farinha, tem o formato de uma espécie de penso antigo que se colocava na vista. Santa Luzia é a padroeira dos doentes com problemas de olhos.

Esta tradição começou por ser religiosa e acabou, com o passar do tempo, por ter um cariz popular e são mulheres e homens de todas as idades que aderem à brincadeira.

“Damos a esmola à santinha e compramos o pito. O pito é para o meu homem, tem de ser, e depois é ele que me dá a gancha no São Brás”, afirmou Piedade Brás, 67 anos.

Ao lado, o marido Manuel Ferreira, de 63 anos, disse, entre sorrisos, que gosta do doce.

Maria José Seixas, 42 anos, é cozinheira num restaurante e aproveita as horas livres para ganhar um dinheiro extra. Para estes dias fez à volta de “1.500 pitos”.

“Aproveito, no dia de Santa Luzia, faço sempre uns pitinhos e há já quase 20 anos que venho. Aprendi com os meus avós. A tradição era fazer-se todos os anos e, para não deixar cair a tradição, comecei a fazer também como eles”, referiu.

É "mais um extra” que Maria José faz, com “muito sacrifício, mas que vale a pena”.

Durante este mês recebe encomendas e aproveita as horas livres para cozinhar o doce, tudo de forma manual, desde o estender a massa, cortar e fazer o recheio com as abóboras da própria horta.