Em comunicado enviado à agência Lusa, o CSVH diz que foi hoje formalizada a empreitada para a futura estrutura de apoio à deficiência, denominada de Casa Mãe - Quinta do Senhor, a ser construída em Vila Verde e com um custo a rondar os 3,5 milhões euros, sendo que cerca de 1,2 milhões foram financiados através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Esta nova estrutura com conceito diferenciador na região será composta por diferentes áreas de intervenção, nomeadamente um Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão e quatro Residências de Autonomização e Inclusão”, indica a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

A Casa Mãe – Quinta do Senhor terá capacidade para cerca de 30 pessoas (entre respostas sociais e sede) e tornar-se-á também na sede institucional do CSVH.

“Esta nova estrutura, a estar finalizada em janeiro de 2025, é mais um grande passo para esta instituição, em primeiro lugar (e mais importante) porque teremos um papel realmente diferenciador e interventivo na área da inclusão social, mas também porque seremos capazes de alocar nesta nova estrutura os serviços centrais do universo do CSVH, o que nos dará uma maior organização e maior proximidade de trabalho em rede”, sublinha o presidente da IPSS, citado no comunicado.

Jorge Pereira explica que nas quatro Residências de Autonomização e Inclusão “o objetivo será proporcionar uma capacidade de resposta inclusiva em ambiente mais acolhedor e de qualidade para pessoas com deficiência, capacitando-as a adquirir maior autonomia e participarem na sociedade, nomeadamente através de uma vida ativa e integrada na área do trabalho”.

No Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão serão desenvolvidas diversas atividades e programas que visam promover a inclusão social, o desenvolvimento de competências e autonomia de pessoas com deficiência.

“Torna-se, efetivamente, um grande desafio e uma grande responsabilidade, mas temos a consciência de que se torna uma necessidade no nosso distrito”, frisou o presidente do CSVH.

O Centro Social do Vale do Homem (CSVH) tem respostas sociais nos concelhos de Amares, de Barcelos, de Braga, da Póvoa de Lanhoso, de Terras do Bouro e em Vila Verde, atuando em diversas áreas.