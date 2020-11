Vincent Reffet morreu ontem durante um voo de treino no deserto do Dubai anunciou a Jetman Dubai. Natural de Annecy, em França, Reffet tinha 36 anos.

A empresa onde Reffet trabalhava não esclareceu as causas da morte, adiantando apenas que está "a trabalhar de perto com todas as autoridades". "O Vince era um atleta talentoso e um muito amado e respeitado membro da nossa equipa", refere o comunicado da Jetman Dubai, reservando os seus pêsames para a família e amigos do falecido.

Autor de façanhas arriscadas, Vincent Reffet ficou conhecido por, por exemplo, fazer "base jumping" (queda livre a partir de objetos fixos) do topo do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, no Dubai, estabelecendo um recorde mundial. O francês venceu também medalhas de ouro enquanto paraquedista de competição e chegou a ser patrocinado pela Red Bull.

No entanto, como escreve a Associated Press, Reffet ficou conhecido do grande público como sendo parte da equipa dos "homens jato" da Jetman Dubai, empresa fundada pelo atleta suíço Yves Rossy e cuja atividade consiste em voos num fato com um quadrijato e asas de Kevlar às costas, possibilitando velocidades de 400 quilómetros por hora até altitudes de mais de seis mil metros.

Foi com este equipamento que Reffet voou junto ao Burj Khalifa numa ação patrocinada pelo estado do Dubai ou ao lado de um Airbus A380 da Emirates Airlines em 2015.