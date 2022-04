O grupo produtor de vinho disse, em comunicado, que os abrigos para insetos estão localizados nas quintas que já possuem centros de visita abertos aos turistas e em propriedades onde a empresa tem uma plantação de vinha “significativa”.

Estes pequenos espaços de cinco andares, construídos com recurso a materiais naturais, como madeira e terracota, concentram-se principalmente nas propriedades perto da vila do Pinhão, no concelho de Alijó, distrito de Vila Real, e vão “reforçar as credenciais ambientais” do grupo The Fladgate Partnership.

Os insetos dão uma ajuda quando as pragas atacam as culturas e são indispensáveis na polinização, que aumenta a produção de frutos e sementes.

“Cada propriedade deve atrair uma grande variedade de insetos, o que é fundamental para um ambiente saudável”, referiu a empresa em comunicado.

Este é também um projeto que está a ser lançado em conjunto com a Fundação The Porto Protocol, uma organização sem fins lucrativos, fundada pela Taylor's.

“Observamos um alto nível de procura por este tipo de alojamento começando na primavera e durante o verão. E, à medida que o tempo aquece e a diversidade de plantas começa a florescer, o majestoso vale do Douro torna-se num local ainda mais atrativo”, disse Adrian Bridge, presidente executivo (CEO) da The Fladgate Partnership, citado no comunicado.

Por sua vez, o arquiteto Victor Miranda explicou que a “decisão de usar produtos naturais melhora a experiência dos ocupantes e garantirá que desfrutem de uma estadia muito mais agradável e autêntica do que seria alcançado com quaisquer materiais sintéticos”.

“Optámos também por evitar o uso de revestimentos de superfície que possam interferir no conforto” dos insetos, acrescentou.

Os membros da Fundação The Porto Protocol estão unidos pelo compromisso de dar uma maior contribuição para a mitigação das alterações climáticas.

Nascida na indústria do vinho e espalhada por toda a sua cadeia de valor, a Porto Protocol foi criada sob “a crença de que, se os sucessos e experiências forem partilhados, a resposta às alterações climáticas será mais rápida e mais eficaz”.

A The Fladgate Partnership possui negócios no vinho do Porto, turismo e distribuição. A empresa fundadora do grupo é a Taylor’s, detendo ainda as casas de vinho do Porto Fonseca, Croft e Krohn.