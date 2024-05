Em comunicado, no site do clube, "o Futebol Clube do Porto informa que estão a decorrer buscas numa das participadas do Grupo, a Porto Comercial, e na loja do Associado no Estádio do Dragão, e desde já compromete-se a prestar todo e qualquer apoio às autoridades no desenrolar das suas diligências".

Segundo o Correio da Manhã, em causa estará a venda de bilhetes para o derbi nortenho entre os 'dragões' e o Boavista, marcado para este domingo às 20h30 (Portugal Continental) e outros jogos. Esta investigação é paralela à Operaçao Pretoriano. Envolve vários funcionários do FC Porto e também elementos dos Super Dragões.

Fonte oficial da PSP disse à Lusa que "já foram apreendidos vários milhares de ingressos para espetáculo desportivo, quantias monetárias e já foram, também, constituídos arguidos mais de uma dezena de indivíduos".

A mesma fonte referiu que as buscas iniciaram-se ao inicio da manhã para "dar cumprimento a vários mandados judiciais" e estão a ser feitas "com o apoio de diversas valências policiais"

*Com Lusa