As autoridades da Tailândia anunciaram hoje ter recuperado 21 corpos de vítimas do naufrágio de uma embarcação no sul do país, ao largo da ilha de Phuket, num novo balanço do acidente registado na quinta-feira.

Segundo o centro de socorro da província de Phuket, “21 corpos” foram recuperados. Os mergulhadores viram ainda “mais de 10 corpos” flutuando no interior da embarcação Phoenix, que naufragou devido a uma tempestade, indicou o contra-almirante Charoenphon Khumrasee, adiantando que se tentará recuperar estes corpos ainda hoje. O anterior balanço dava conta de 10 mortos e 45 desaparecidos. Os 21 corpos foram encontrados a flutuar e com os coletes de salvação a vários quilómetros da zona onde a embarcação naufragou. O Phoenix foi surpreendido por uma vaga de cinco metros após ter ignorado um aviso de tempestade e os destroços encontram-se a 40 metros de profundidade, segundo a marinha tailandesa. A embarcação transportava 105 passageiros, na maioria turistas chineses. Durante a noite de quinta-feira para hoje foram salvas 48 pessoas, entre passageiros e membros da tripulação. O balanço deste naufrágio torna-o um dos piores da história recente da Tailândia.