A Liga Portugal Betclic e Fundação do Futebol juntaram-se e durante a sexta jornada da Liga Portugal Betclic existiram "duas iniciativas solidárias, dentro e fora dos relvados, numa união de esforços da Liga Portugal e da Fundação do Futebol, face à destruição que os incêndios têm provocado no território nacional nos últimos dias".

"Uma dessas ações previa a oferta de 200 árvores por cada golo marcado na sexta jornada da Liga Portugal Betclic, de forma a tentar colmatar os mais de 124 mil hectares que arderam desde o passado dia 15 de setembro, em Portugal", lê-se no comunicado.

Os 20 golos marcados na jornada dão assim vida a "quatro mil árvores, consequência desta iniciativa".