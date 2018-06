Buhari foi eleito em 2015 com base na promessa de lutar conta a insegurança, em particular contra os milicianos do Boko Haram, cuja insurreição provocou mais de 20 mil mortos e cerca de 2,3 milhões de deslocados desde 2009 no nordeste do país.

A ameaça do Boko Haram, que continua a realizar ataques no nordeste do país, tem sido citada como causa das tensões crescentes. Mas os pastores, onde predominam os muçulmanos, perante os efeitos das alterações climáticas, são forçados a procurar pasto para os animais cada vez mais a sul, o que os conduz para áreas mais povoadas e agrícolas, o que motiva disputas pela terra e água.

Os confrontos entre pastores e agricultores, de maioria cristã, em resultado desta disputa por recursos, são um problema crescente no mais populoso país africano, que, em termos religiosos, está dividido, em partes quase iguais, entre muçulmanos no norte e cristãos no sul. Alguns registos apontam mesmo para o facto de estes confrontos provocarem mais vítimas do que a rebelião do Boko Haram.

A segurança é uma das principais questões com que se confronta Buhari, um muçulmano, antigo general e natural do norte do país, que ganhou o cargo numa transferência democrática de poder em 2015, quando se aproximam as eleições presidenciais de fevereiro de 2019.

Os pastores Peuls, uma etnia de fé muçulmana, são acusados da morte de cerca de mil pessoas desde o início de 2018, segundo uma organização norte-americana especializada em conflitos armados, chamada Armed Conflict Location and Event Data Project.