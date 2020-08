“Houve um moçambicano que foi morto, queimaram tudo o que tinha, e levaram tudo, todos os moçambicanos ficaram sem nada”, relatou, em declarações à Lusa, o imigrante moçambicano David Machava.

“Ele morreu anteontem [sábado], quando eles entraram aí a bater em Tokoza Pola Park”, adiantou.

David Machava, na África do Sul desde 1987, onde constituiu família com oito filhos, disse que a maioria dos imigrantes moçambicanos afetados pela recente onda de violência xenófoba residem em Pola Park, uma área do bairro de Tokoza vizinha a Katlehong.

“São muitos moçambicanos […] pode chegar a 18 moçambicanos, porque há muitos a viverem aqui em Pola Park”, contou Machava.

“Eu também estou à procura de um sítio […] pediram documentos, bateram-me à queima roupa, um outro moçambicano abandonou a casa dele porque lhe disseram que o iam matar e eu também estou a procurar outro sítio”, declarou.

“Viraram-me o carro que estava estacionado”, referiu.

Por seu lado, José Sobrinho, 37 anos, natural de Chokwé, distrito de Gaza, sul de Moçambique, disse hoje à Lusa que o seu negócio de reparação de televisores não sobreviveu aos ataques violentos.