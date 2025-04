“Entre 25 de abril e 21 de setembro de 2025, o Município de Viseu convida toda a comunidade a redescobrir o Centro Histórico da cidade com menos carros e mais espaço para as pessoas”, desafiou a autarquia liderada por Fernando Ruas.

Sob o mote “Centro histórico sem carros”, o executivo destacou numa nota de imprensa que o encerramento ao trânsito terá lugar às sextas-feiras e vésperas de feriado entre as 19:00 e as 02:00; aos sábados entre as 16:00 e as 02:00; e aos domingos e feriados, entre as 15:00 e as 20:00.

Esta iniciativa tem como objetivo “a promoção de um centro histórico amigo do ambiente, sem carros, promovendo uma circulação segura e confortável para viseenses, visitantes e turistas, que residem ou visitam” a cidade.

Com a Polícia Municipal de Viseu a ser responsável pela realização dos respetivos cortes de trânsito, acompanhando e prestando apoio no terreno, o executivo municipal referiu que a interdição contempla os principais acessos à zona antiga da cidade.

Em dias em que existam espetáculos ou concertos no Adro da Sé, o corte será realizado no início da travessa da Misericórdia. Esta mesma artéria será a via de acesso nos horários de culto e cerimónias religiosas na Sé de Viseu ou na Igreja da Misericórdia.

“Os moradores da zona histórica, pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada e clientes das unidades hoteleiras terão acesso autorizado, excecionalmente, pela Porta do Soar”.