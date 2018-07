A vítima mortal tinha 47 anos, e foi resgatada do mar por um helicóptero da Força Área, em paragem cardiorrespiratória. Foi transportada para o aeródromo de Ovar ainda com vida, onde acabou por morrer.

"O pescador que faleceu é da zona de Murtosa. Como a embarcação que naufragou faz parte da nossa associação, estamos a acompanhar de perto toda a situação para poder prestar o máximo apoio às vítimas e familiares", revelou José Festas.

Na sequência do naufrágio do arrastão “Draco”, ocorrido cerca das 04:30 a 30 milhas náuticas (55,6 quilómetros) da costa, seis outros pescadores foram resgatados com vida.

São da Costa Nova, Albergaria e Leixões e têm idades compreendidas entres os 30 e os 50 anos, tendo sido transportados para o Porto de Leixões, onde estão a ser observados por uma equipa médica, devendo ser encaminhados para o hospital mais próximo, para realizarem exames complementares.