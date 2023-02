O número de mortos após o sismo de segunda-feira na Turquia e na Síria tem vindo a crescer a cada minuto, totalizando cerca de 5000, isto após pouco mais de 24 horas do abalo.

Este número, no entanto, poderá subir quatro vezes mais, de acordo com alguns especialistas. A OMS, por exemplo, fala na possibilidade de 20 mil vítimas mortais.“Há um potencial contínuo de novos colapsos, por isso vemos frequentemente aumentos da ordem de oito vezes dos números iniciais”, disse Catherine Smallwood à AFP, quando o número estimado era de 2.600 pessoas. “Vemos sempre a mesma coisa com sismos, infelizmente, os relatórios iniciais do número de pessoas que morreram ou ficaram feridas aumentarão significativamente na semana seguinte”.

As condições climatéricas, com muito frio a fazer-se sentir no sul da Turquia e no norte da Síria, a falta de meios de resgate e os colapsos que têm acontecido nas últimas horas são os principais motivos para que a OMS considere que o número de mortes vá aumentar nos próximos dias.

Refira-se que o terramoto que provocou mais mortos nos últimos 50 anos, com uma magnitude de 7,4 na escala de Richter, ocorreu em 17 de agosto de 1999 e o seu epicentro foi localizado em Izmir, no noroeste do país, com cerca de 17 mil mortos, 500 mil desabrigados, 45 mil feridos e 15 milhões de afetados. O de segunda-feira chegou aos 7,8 na mesma escala e as previsões da OMS apontam assim que este supere o de 1999.