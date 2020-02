A queixa foi apresentada pelos advogados da viúva no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles contra a Island Express Helicopters e a Island Express Holding Corp., argumentando que o piloto Ara Zobayan, que também morreu no acidente, foi “negligente”.

A queixa salienta que no dia do acidente o piloto viajava a 180 milhas por hora num denso nevoeiro pouco antes de cair.

"Kobe Bryant morreu como resultado direto da conduta negligente de Zobayan pelo qual o réu Island Express Helicopters é indiretamente responsável", alerta o processo.

De acordo com os registos da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, em 2015 Zobayan violou as regras federais ao sobrevoar o espaço aéreo perto do Aeroporto Internacional de Los Angeles, contra as ordens de controlo de tráfego aéreo.

A ação judicial deu entrada no mesmo dia em que o Staples Centre recebeu uma última homenagem a Kobe Bryant e à filha Gianna, que juntou cerca de 20 mil pessoas e inúmeras estrelas da Liga Norte-Americana de Basquetebol (NBA).

O norte-americano Kobe Bryant, de 41 anos, considerado um dos maiores jogadores de sempre da NBA, morreu em 26 de janeiro, na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas.

Conhecido como 'Black Mamba' (cobra mamba negra), chegou à NBA aos 17 anos e jogou durante de 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo conquistado cinco títulos da NBA e duas medalhas de ouro olímpicos (Pequim2008 e Londres2012).

É um dos sete basquetebolistas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreira.

Kobe Bryant foi 18 vezes escolhido para o jogo ‘All Star’ e fez a sua estreia no jogo das ‘estrelas’ com apenas 19 anos, sendo o mais novo de sempre a conseguir estar presente no evento. Ganhou por quatro vezes o prémio MVP do jogo ‘All Star’, em 2002, 2007, 2009 (em conjunto com Shaquille O’Neal) e 2011.