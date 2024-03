As eleições na Rússia, que decorreram este fim de semana, terminaram este domingo e os primeiros resultados dão conta da vitória do presidente Vladimir Putin.

Segundo os primeiros resultados oficiais anunciados este domingo pelos media estatais, Putin terá tido 88 por cento dos votos.

Com 30 por cento dos votos contados, a contagem de Putin ficou em 87,68% dos votos, anunciaram as autoridades eleitorais no domingo.

A vitória de Putin nunca esteve em dúvida, mas esta é a maior vitória de sempre de Putin nas cinco vitórias nas eleições presidenciais, a primeira sucedeu em 2000. Os melhores resultados tinham ocorrido em 2018, quando obteve 77% dos votos.

A eleição deverá mantê-lo no poder até 2030, ano em que completará 77 anos, com a possibilidade de um mandato adicional até 2036, devido a uma alteração constitucional feita em 2020.

Em segundo lugar ficou o candidato do Partido Comunista Nikolai Kharitonov, numas eleições em que Ekaterina Duntsova e Boris Nadezhdin – dois potenciais candidatos que defenderam negociações de paz imediatas e o fim da guerra – foram impedidos de concorrer contra Putin nesta eleição.