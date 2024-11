Shklyarov morreu depois de ter caído do quinto andar de um edifício no sábado, disse uma porta-voz do Teatro Mariinsky à agência noticiosa Fontanka no fim de semana.

A porta-voz, Anna Kasatkina, citada pelo The Guardian, disse aos meios de comunicação russos que o bailarino estava a tomar analgésicos para uma lesão nas costas e que estava prevista uma cirurgia à coluna esta segunda-feira.

A agência noticiosa russa RIA Novosti refere que foi aberto um inquérito federal para investigar a morte do bailarino, embora "a causa preliminar" tenha sido considerada um acidente.

Nascido em São Petersburgo em 1985, Shklyarov entrou para o Teatro Mariinsky em 2003 e tornou-se bailarino principal em 2011.

Ao longo dos seus 20 anos de carreira, Shklyarov participou em produções de "O Lago dos Cisnes", "Romeu e Julieta", "A Bela Adormecida", "Don Quixote" e "Alice no País das Maravilhas" de Christopher Wheeldon. Atuou em todo o mundo, incluindo na Metropolitan Ópera de Nova Iorque e na Royal Opera House de Londres.