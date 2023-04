Oito das 12 bacias hidrográficas tinham uma quantidade de água superior às médias de armazenamento de março do período de referência (1990/91 a 2021/22).

A bacia do Ave era a que apresentava maior volume de água, 89,4% da sua capacidade, seguida da do Tejo (86,6%), do Douro (86%) e do Cávado (83,8%).

Abaixo das médias estavam as bacias do Barlavento (13,6%), Mira (36,6), Arade (40,7%) e Sado (61%).

Das 59 albufeiras monitorizadas, 36 apresentavam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e sete estavam a 40%.

A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.