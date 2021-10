O anúncio do arranque das negociações, que os líderes dos 27 e da Índia decidiram retomar por ocasião da cimeira promovida em maio passado pela presidência portuguesa do Conselho da UE, foi feito por Ursula von der Leyen após uma reunião com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, na qual participou também o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, celebrada hoje em Roma, antes da cimeira do G20.

“A nossa agenda estratégica está no bom caminho. Concordámos que os nossos negociadores comerciais vão começar a trabalhar. Vamos aprofundar a nossa cooperação em matéria de clima, incluindo a inovação e tecnologia”, anunciou Von der Leyen na sua conta oficial na rede social Twitter.

A terminar a publicação, a presidente do executivo comunitário diz-se “desejosa” de iniciar a cooperação no Indo-Pacífico no quadro da «Ponte Global da UE», a nova estratégia de investimentos e parcerias do bloco europeu para competir com a chamada nova «Rota da Seda» da China.

A União Europeia e a Índia iniciaram em 2007 conversações com vista a um acordo de livre comércio, mas as mesmas foram suspensas em 2013, e apenas este ano as partes decidiram retomá-las, durante a cimeira do Porto – na qual Modri participou por videoconferência, face à situação então muito grave da covid-19 na Índia -, cumprindo-se assim aquela que era uma das grandes prioridades da presidência portuguesa do Conselho da UE, no primeiro semestre deste ano.

Na mesma ocasião, os chefes de Estado e de Governo da UE e da Índia decidiram também negociar dois outros acordos, um de proteção de investimentos, e outro de proteção das indicações geográficas de origem.