A solução encontrada foi uma ‘outsider’, a então ministra da Defesa alemã, Ursula von der Leyen (também do PPE), numa escolha muito criticada por diversos quadrantes, com o Conselho Europeu a ser acusado de voltar a tomar as decisões nos bastidores, em desrespeito pelos princípios democráticos e pelo princípio dos «candidatos principais», uma crítica corroborada pelo ex-presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker.

Em 16 de julho, Von der Leyen acabaria por receber o ‘aval’ do Parlamento Europeu, com o voto favorável de 383 eurodeputados, somente nove acima da maioria que necessitava (374), a margem mais curta alguma vez obtida por um presidente da Comissão.

Eleita a primeira mulher a liderar o executivo comunitário, Von der Leyen viu também a sua entrada em funções ser adiada, face ao ‘veto’ do Parlamento Europeu a três dos comissários designados para o seu colégio, os candidatos de França, Hungria e Roménia.

Assim, o colégio, que integra a comissária Elisa Ferreira, responsável pela pasta da Coesão e Reformas, que deveria ter iniciado o seu mandato em 01 de novembro, acabaria por só receber a aprovação da assembleia em 27 de novembro, iniciando funções em 01 de dezembro.

A grande prioridade assumida desde início por Von der Leyen foi o clima, e a sua ‘bandeira’ o chamado ‘pacto ecológico europeu’, encontrando-se também no topo das suas prioridades preparar a Europa para a era digital e trabalhar com vista a uma economia ao serviço das pessoas.

A sua ideia era apresentar e pôr em marcha várias iniciativas nos primeiros meses de mandato, mas a crise sem precedentes gerada pela covid-19 e o «Grande Confinamento» paralisaram inevitavelmente os trabalhos, com todas, ou quase todas, as energias a serem dirigidas para o combate à crise sanitária, numa primeira fase, e às devastadoras consequências socioeconómicas da pandemia.

Sendo esta crise absolutamente externa e inopinada, a Comissão foi contudo também criticada pela gestão da mesma, sobretudo no início, designadamente pela falta de solidariedade dentro da UE para com Itália, o primeiro país europeu a ser fortemente atingido pela covid-19, tal como reconheceu posteriormente o próprio executivo comunitário.

Outro ‘passo em falso’ deu-se quando a Comissão só emitiu orientações comuns sobre o encerramento das fronteiras no espaço Schengen quando os Estados-membros já as estavam a fechar.

E os problemas repetiram-se, quando Bruxelas anunciou que iria publicar diretrizes para o ‘desconfinamento’ e foi forçada a recuar face à reação dos 27, que consideraram a divulgação do plano prematura e um sinal errado às populações.

Também na fase de resposta económica à crise da covid-19, Von der Leyen teve alguns momentos menos felizes, como quando se referiu aos ‘coronabonds’ como um “mero slogan” - provocando designadamente a indignação em Itália, o país que mais defendia a emissão de dívida europeia para financiar a resposta –, ou quando uma fuga de informação revelou uma proposta de retoma que estava a ser trabalhada na Comissão sem que os Estados-membros tivessem sido consultados, o que mereceu até um reparo da sua compatriota (e amiga) Angela Merkel.

No atual contexto de crise, Ursula von der Leyen, que vive na sede da Comissão Europeia – outra decisão alvo de críticas e ironia, quando foi anunciado que a dirigente alemã tinha optado por ‘construir’ um modesto apartamento no 13º andar do ‘quartel-general’ do executivo comunitário – continua sem ter margem para pôr em marcha o seu programa, encabeçado pela luta contra as alterações climáticas, mas que previa uma série de iniciativas noutras áreas no primeiro semestre deste ano, como a apresentação de um novo Pacto Migratório.

Todavia, pode ser precisamente a crise a proporcionar a Von der Leyen o seu primeiro grande feito à frente da Comissão, caso haja um compromisso em torno da sua ambiciosa proposta de um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros, associado a um orçamento plurianual para 2021-2027.

Têm a palavra os chefes de Estado e de Governo da UE, que se reúnem em Bruxelas a partir de sexta-feira.