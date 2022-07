A operação no aeroporto Humberto Delgado esteve suspensa desde as 17h14 até perto das 19h00 devido a uma aeronave imobilizada na pista, depois de um rebentamento de um pneu no trem de aterragem, disse à Lusa a ANA – Aeroportos de Portugal.

“A operação do Aeroporto Humberto Delgado encontra-se suspensa desde as 17h14 devido a aeronave imobilizada na pista”, indicou fonte oficial, destacando que “esta situação deriva de rebentamento de pneu no trem de aterragem de uma aeronave privada à chegada a Lisboa”.

“A aeronave está a ser removida de modo a que a operação possa retomar o mais rapidamente possível”, referiu então a ANA.

Vários voos estavam a ser divergidos esta tarde do aeroporto de Lisboa, segundo uma consulta ao ‘site’ da ANA – Aeroportos de Portugal.

Os voos estavam a ser divergidos para os aeroportos do Porto e Faro.