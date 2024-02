Todos os dias ouvimos vozes. São as vozes da rádio, as vozes da publicidade, as vozes dos transportes públicos. Vozes muitas vezes anónimas que preenchem as nossas horas, os nossos dias, e tantas vezes lhe dão sentido. A convidada deste episódio do VOXY CLUB é uma dessas vozes e está presente em muitos momentos da nossa vida: começou pela rádio, mas também trabalhou em televisão; narra documentários e audiolivros; dá voz a muitas campanhas publicitárias e é a voz de muitos personagens de animação e livros infantis. Mais. Pode ser a voz que o atende quando liga para várias empresas, a voz que o guia na sua meditação ou que o orienta no trânsito através do GPS. E é também a voz que o alerta para não perder a paragem que lhe interessa quando viaja em alguns transportes coletivos.

Pois é! A convidada de Rosa Gonçalves neste episódio do VOXY CLUB é Teresa Silva, uma referência no mercado da locução em Portugal. Profissional com mais de 36 anos de carreira, dedica-se à locução e também à formação de novos locutores.

Começou a sua jornada num tempo em que esta indústria era muito diferente e partilhou connosco como foram seus primeiros passos e as dificuldades e os desafios que enfrentou como iniciante na área da locução.

Durante esta conversa, Teresa recorda momentos marcantes da sua carreira, incluindo trabalhos que a desafiaram e a fizeram crescer profissionalmente. Formadora e coach vocal, não perde uma oportunidade de partilhar o que sabe sobre esta profissão e as peculiaridades de trabalhar com a voz. Acredita que é o estudo e o treino da voz que dita o sucesso neste mercado e refere mesmo que «ter uma boa voz é pouco». Num mercado em transformação, em que a Inteligência Artificial é cada vez mais referida como uma alternativa, salienta que a habilidade humana para comunicar pela voz e transmitir emoções e sentimentos não é fácil de replicar e é nessa capacidade diferenciadora que cada locutor deve investir.

Uma conversa inspiradora para todos os que trabalham com a voz e para todos os que querem saber mais sobre as vozes que preenchem os nossos dias. A da Teresa é uma delas. E ainda bem.