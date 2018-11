O analista Adam Pollard, da consultora WoodMac, considerou hoje que as reservas de petróleo e gás na África subsaariana são gigantes, mas notou que convertê-las em valor é o "calcanhar de Aquiles" da região.

“A região ainda atrai grandes e pequenos exploradores, mas como a maioria das descobertas é de gás, transformá-las em projetos viáveis provou ser muito mais difícil”, disse o líder da equipa de consultores dedicada a África.

Numa nota enviada aos investidores a propósito da Oil & Gas Week, que se realiza esta semana na Cidade do Cabo, e a que a Lusa teve acesso, a consultora WoodMac escreve que “os mais de 500 milhões de barris foram principalmente encontrados nas águas tropicais de Moçambique e Tanzânia, no Senegal e na Mauritânia, na Nigéria e até no Congo e Angola”.