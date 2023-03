“Na segunda-feira, convidei o Presidente Putin a visitar a China este ano, assim que lhe seja conveniente”, disse Xi Jinping no início de um encontro com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin. O chefe de Estado chinês também estendeu o convite a Mishustin.

O convite foi feito a propósito da realização do terceiro fórum dedicado à Iniciativa 'Faixa e Rota', um gigantesco projeto internacional de infraestruturas lançado pela China, que prevê a construção de autoestradas, portos ou ligações ferroviárias, visando abrir novas vias comerciais entre o leste da Ásia e a Europa.

Mikhail Mishustin enfatizou a importância de esta ser a primeira deslocação de Xi Jinping ao exterior desde que foi renomeado chefe de Estado, durante a sessão plenária da Assembleia Popular Nacional, este mês. A obtenção de um terceiro mandato por Xi é inédita, na História da China comunista, consagrando o seu estatuto como o líder chinês mais poderoso das últimas décadas. Mishustin disse estar convencido de que acordos importantes vão ser alcançados nas negociações entre Putin e Xi.

"Hoje, as conversas com o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, vão decorrer no Kremlin. Prevê-se a tomada de decisões importantes sobre o desenvolvimento da cooperação entre a Rússia e a China, até 2030", disse.

A carteira de investimentos da Comissão Intergovernamental Russo/Chinesa de Cooperação para Investimentos inclui 79 projetos, no valor conjunto de mais de 165 mil milhões de dólares, acrescentou. Mishustin também disse estar confiante que as trocas comerciais entre a Rússia e a China vão atingir os 200 mil milhões de dólares já este ano, e não em 2024, como estava originalmente planeado. No ano passado, o comércio aumentou quase um terço, para cerca de 190 mil milhões de dólares.