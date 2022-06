Segundo a agência de notícias oficial chinesa, o líder chinês “irá participar de um encontro comemorativo do 25º aniversário do retorno de Hong Kong à pátria” e ainda da cerimónia de posse do novo governo da cidade, liderado pelo chefe do executivo John Lee.

A tradição dita que os presidentes chineses se desloquem a Hong Kong para marcar a tomada de posse dos novos governos.

No entanto, a presença de Xi Jinping nas celebrações deste ano era incerta devido aos surtos de covid-19 em Hong Kong.

Hong Kong, com 7,4 milhões de habitantes, aplica atualmente uma política de saúde menos rígida do que a China continental e tem registado uma média de quase mil novos casos de covid-19 por dia.

Na China continental, as autoridades de saúde anunciaram na sexta-feira 143 novos casos de covid-19, 106 dos quais assintomáticos.

Esta será, aliás, a primeira deslocação de Xi Jinping para fora da China continental desde o início da pandemia.

A última visita do líder chinês a Hong Kong foi em 2017, quando participou da posse da líder cessante Carrie Lam.

O sucessor de Lam à frente do Governo de Hong Kong, John Lee, de 64 anos, antigo chefe de segurança da cidade, liderou em 2019 a campanha repressiva contra o movimento pró-democracia em Hong Kong.

Lee foi nomeado no início de maio por um pequeno “comité eleitoral”, ao abrigo do novo sistema eleitoral, promovido pelo Governo central em 2021 para garantir que a região semi-autónoma seja governada exclusivamente por “patriotas” leais ao regime chinês.

No final de maio, Xi Jinping prometeu apoiar e disse ter “total confiança” em John Lee.

“O futuro governo definitivamente vai criar uma nova atmosfera e escrever um novo capítulo no desenvolvimento de Hong Kong”, disse Xi, segundo comentários divulgados pela Xinhua.