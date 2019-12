Xiyue Wang, um cidadãos norte-americano preso no Irão durante três anos por suspeitas de espionagem, está de regresso aos Estados Unidos. A par, o oficial iraniano Massoud Soleimani foi libertado de um centro de detenção norte-americano e está de viagem para o Irão.

A troca de prisioneiros entre os dois países é um ato de cooperação raro, sobretudo com o escalar de tensões entre as nações desde que Donald Trump assumiu a presidência dos EUA.

Um oficial da administração Trump confessou ter esperança de que esta troca de prisioneiros seja um primeiro passo para que outros cidadãos norte-americanos presos no Irão possam ser libertados, e é um sinal de que o Irão pode estar dispostos a sentar-se à mesa para discutir outros assuntos.

As negociações intensas, que duraram três a quatro semanas, segundo um oficial norte-americano, foram mediadas pela Suíça e a troca teve lugar em Zurique. A Suíça representa os interesses diplomáticos norte-americanos no Irão desde que os dois países cortaram relações, em 1979, na sequência da revolução islâmica.

Xiyue Wang é um estudante de Princeton que, segundo a família e a universidade, estava no Irão a estudar História. O homem foi detido e condenado por espionagem a 10 anos de prisão, em 2017. Wang nasceu em Pequim em 1980, imigrou para os EUA em 2001 e naturalizou-se cidadãos norte-americano em 2009.

Massoud Soleimani é um cientista e foi detido no aeroporto de Chicago em outubro de 2018 quando tentou alegadamente exportar materiais biológicos para o Irão, violando as sanções contra o país por causa do seu programa nuclear. Soleimani deveria ser presente a um juiz a 11 de dezembro, mas as acusações contra si foram abandonadas.

As tensões entre os EUA e o Irão intensificaram-se desde que Trump retirou os EUA do Acordo Nuclear, em 2018, e impôs sanções que prejudicaram a economia iraniana. O irão respondeu recuando gradualmente nos compromissos firmados no âmbito do acordo de 2015.