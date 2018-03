Xutos & Pontapés, Pedro Abrunhosa e Ana Bacalhau são alguns dos nomes hoje avançados do cartaz das festas Sanjoaninas deste ano, que se realizam de 22 a 30 de junho, em Angra do Heroísmo.

"A ideia é ter uma diversificação de estilos musicais que consiga agradar a todos os públicos", adiantou, em declarações à agência Lusa, o vereador da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo Guido Teles, responsável pelas festas no concelho açoriano.

Pelo principal palco das Sanjoaninas passam ainda Fernando Daniel, Mundo Segundo e Sam the Kid, Expensive Soul e Frederico Madeira, estando por anunciar um nome internacional.

O cartaz integra também os DJs Insert Coin, Overule, Glue, Ricardo Caminha, Souza, Club Banditz e Hanna, entre outros.

Segundo Guido Teles, apesar de só agora ter sido divulgado o cartaz musical das festas, as unidades de alojamento do concelho já têm "poucos lugares" disponíveis.

"As Sanjoaninas são as maiores festas dos Açores e já conseguem atrair muito público por si só, pelas suas marchas, pelos desfiles, pelas tascas. As pessoas procuram as festas sobretudo pelo ambiente, mas o cartaz musical é um aspeto muito importante", salientou.

O São João é celebrado em Angra do Heroísmo com cortejos, marchas populares, espetáculos musicais, exposições, artesanato, gastronomia, tauromaquia e atividades desportivas, entre outras.

Além do recinto do Bailão, com entradas pagas, há espetáculos musicais gratuitos no centro da cidade, e o vereador defende que há público para todos os concertos.

"Há procura por todos os espaços. Desde 2013, as Sanjoaninas evoluíram para uma festa citadina, onde as pessoas procuram muito a animação da cidade, mas o palco do Bailão tem ganhado procura nos últimos anos", apontou.

Segundo Guido Teles, o recinto, que conta com cerca de 4.500 lugares, esteve "praticamente esgotado" em vários concertos no ano passado.

O orçamento da parte musical é de 72.900 euros, "idêntico ao do ano passado", e os ingressos mantêm o mesmo preço: 30 euros para a entrada semanal e 15 euros para a entrada diária.