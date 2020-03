A canção "You'll never walk alone", um dos hinos mais conhecidos do futebol, ressoou esta sexta-feira em estações de rádio em trinta países da Europa, como uma mensagem de solidariedade pelo meio da crise do novo coronavírus.

A música, que em português pode ser traduzida como 'Tu nunca andarás sozinho" e foi adotada pela equipa do Liverpool como um hino do clube, foi transmitida simultaneamente em 180 estações de rádio europeias, anunciadas no Twitter por Sander Hoogendoorn, um DJ holandês da rádio 3FM que promoveu a iniciativa. O DJ fez um apelo ao maior número possível de rádios para que se juntassem e transmitissem o clássico da banda britânica Gerry & The Pacemakers dos anos 60 como um símbolo de esperança e solidariedade contra a pandemia do Covid-19. A iniciativa, especialmente seguida pela rádio BBC 1, recebeu aplausos de vários internautas em toda a Europa. Continuar a ler O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 89.000 recuperaram da doença. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a tornar-se hoje o país do mundo com maior número de vítimas mortais. Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.