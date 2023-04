Carmo Teixeira Bastos foi diagnosticada com Parkinson aos 44 anos e demorou quase dois anos para conseguir partilhar com a sua família e amigos aquela que seria a sua nova realidade. A doença de Parkinson é o resultado de uma redução nos níveis de dopamina, que funciona como um mensageiro químico cerebral nos centros que comandam os nossos movimentos. Quando os níveis desta substância reduzem, dá-se a morte das células cerebrais que a produzem. Esta é a 2ª doença degenerativa mais comum do sistema nervoso central.

A aceitação nunca é feita só pelos outros, mas também pelos próprios e foi depois da Carmo ter aceitado a sua nova condição que mudou o ritmo da sua vida e criou a Young Parkies Portugal. A YPP é uma associação que se dedica a informar, integrar e cooperar. A doença de Parkinson, ainda que seja uma mudança inesperada e não desejada, não tem que ser um grande mistério, daí a Young Parkies juntar doentes, médicos, cuidadores, investigadores, fisioterapeutas e todos os envolvidos para tornar o processo o mais aberto possível.

Uma associação que junta e partilha conteúdos relevantes e credíveis sobre a doença de Parkinson através de momentos de reflexão e de discussão, enquanto promove o trabalho em equipa e dá apoio em áreas de interesse dos Parkies, tais como exercício físico, alimentação, e a intervenção psicológica. Um dos principais objetivos da YPP é a criação de uma comunidade para que ninguém se sinta só e tenha sempre disponível um sistema de apoio que perceber aquilo por que cada um está a passar.

A YPP foi pensada e criada de forma a chegar às pessoas e fazer a diferença na forma como se vive com Parkinson a partir do momento do diagnóstico. Dia 22 de abril foi a data escolhida para celebrar um ano de atividade da Young Parkies Portugal, mas também para assinalar o Dia Mundial da Doença de Parkinson que ocorreu dia 11 de abril. Um evento que vai decorrer no LACS Anjos, em Lisboa, e que conta com a participação da presidente da associação Carmo Teixeira Bastos, com o médico neurologista João Massano, com a neurofisioterapeuta Josefa Domingos, entre outros oradores.

Carmo Teixeira Bastos partilha que o evento consistirá “numa série de conversas sobre temas importantes relativos à vida com Parkinson, em que poderão ser esclarecidas dúvidas com médicos, terapeutas, psicólogos e investigadores. É um dia muito importante para a Young Parkies Portugal, em que contamos com a participação dos membros da YPP, associados, familiares e amigos."

A nível mundial, estima-se que entre 7 a 10 milhões de pessoas tenham Parkinson, sendo que a sua prevalência aumenta com a idade. Os diagnósticos antes dos 50 anos são raros, e é mais comum entre os homens do que nas mulheres, contudo. É importante salientar que 10% dos casos surgem antes dos 40 anos. Em Portugal, a estimativa é que cerca 20 mil portugueses sofram desta doença e os hospitais centrais registam mais de 1800 novos casos por ano, sendo que este número deve aumentar nos próximos anos devido ao aumento da longevidade da população.

A sensibilização, ainda que extremamente importante, não é o único passo que tem de ser dado para educar a comunidade sobre o que é, como se lida e como apoiar alguém com Parkinson, daí a YPP oferecer um vasto leque de oportunidades para os indivíduos diagnosticados com esta doença ficarem a conhecer mais sobre o todo o processo, tudo numa forma credível e aberta.