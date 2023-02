“O presidente do Conselho Europeu [Charles Michel] convidou o Presidente Zelensky para participar presencialmente numa futura cimeira do Conselho Europeu”, anunciou o porta-voz do Conselho, Barend Leyts, na rede social Twitter.

O porta-voz acrescentou que “por razões de segurança, não serão disponibilizadas informações adicionais”.

Durante o dia de hoje, fontes europeias relataram que estava equacionada a participação de Zelensky, na quinta-feira, na reunião do Conselho Europeu, e que o Presidente ucraniano também estaria presente numa sessão extraordinária do Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Na semana passada, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu e o alto-representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, estiveram em Kiev para a cimeira UE — Ucrânia, que, por razões de segurança, se realizou sem os chefes de Estado e de Governo dos 27.

Desde o início da guerra, em 24 de fevereiro do ano passado, que Zelensky apenas deixou o país uma vez, no final de dezembro, para discursar perante o Congresso dos Estados Unidos da América, em Washington D.C., e para uma reunião com o Presidente norte-americano, Joe Biden.