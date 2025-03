O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, iniciou a tão esperada chamada com o seu homólogo americano, Donald Trump, esta quarta-feira, para saber os detalhes da conversa do líder americano com Vladimir Putin.

"O presidente da Ucrânia está a manter uma conversa telefónica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump", disse o porta-voz de Zelensky, Sergei Nikiforov, aos jornalistas. Numa conversa telefónica na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin, concordaram com uma trégua de 30 dias na Ucrânia, limitada às infraestruturas energéticas, Na terça-feira à noite, Zelensky afirmou que Putin “rejeitou efetivamente a proposta de cessar-fogo" apresentada pelos Estados Unidos e que prosseguiu os ataques contra a Ucrânia. Depois de terminar a conversa, Donald Trump informou na sua rede social Truth Social que "estamos no caminho certo" após uma "muito boa" ligação com o presidente ucraniano. "Acabei de concluir uma ótima ligação telefónica com o presidente Zelenskyy da Ucrânia", disse. Durou aproximadamente uma hora, refere o presidente. "Grande parte da discussão foi baseada na ligação feita ontem com o presidente Putin para alinhar a Rússia e a Ucrânia em termos das suas solicitações e necessidades", diz também. "Estamos no caminho certo." Sublinhou também que pediria ao secretário de Estado, Marco Rubio, e ao conselheiro de segurança nacional, Mike Waltz, "que dessem uma descrição precisa dos pontos discutidos". "Essa declaração será divulgada em breve", acrescentou Trump.