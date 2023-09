“Decidi substituir o ministro da Defesa da Ucrânia”, disse Zelensky no seu discurso diário, no qual justificou que “Reznikov viveu mais de 550 dias de guerra” e que o Ministério da Defesa “precisa de novas abordagens e novas formas de interagir com o Exército, bem como com a sociedade civil em geral".

Agora, prosseguiu o Presidente ucraniano, Rustem Umerov “deverá liderar o Ministério da Defesa”, referindo que a Rada (parlamento) da Ucrânia conhece bem esta pessoa e o senhor Umerov não precisa de apresentações adicionais", pelo que o nome proposto deverá ser apoiado.