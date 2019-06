Os motores a gasóleo mais recentes emitem partículas poluentes mais pequenas que "escapam ao limite de sensibilidade do opacímetro, ainda que as mesmas possam estar presentes em concentrações elevadas, o que torna difícil a identificação das ilegalidades".

Inaladas pelos seres humanos, estas partículas mais pequenas não são filtradas e causam problemas respiratórios, podendo estar relacionadas com irritação nasal e das vias respiratórias, o que é agravado quando "atingem os pulmões em profundidade e passam para a corrente sanguínea, causando e / ou agravando doenças respiratórias e cardiovasculares, e até cancro do pulmão".

É essa a justificação para a obrigatoriedade dos filtros de partículas, prevista na legislação europeia desde 2009.

"É incompreensível que o Governo não tenha, até ao momento, tomado as medidas necessárias para tornar mais eficazes as medidas de fiscalização sobre os veículos a gasóleo mais poluentes, sujeitos a manipulação dos equipamentos de controlo de emissões e que, de forma ilegal, continuam a circular nas estradas nacionais", considera a ZERO.

É precisa uma "fiscalização, em larga escala, sobre os estabelecimentos de reparação de veículos que disponibilizem serviços de alteração ao nível do filtro de partículas", defende a associação.

Ao Governo, cabe também "adequar o funcionamento dos centros de inspeção à evolução tecnológica na indústria automóvel", defende a ZERO, que alerta para as consequências fiscais, uma vez que os veículos com filtro têm benefícios fiscais.