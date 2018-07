Segundo relatório publicado pela FIFA, Neymar (1 golo em 17 remates) e Ochoa (4 golos sofridos e 17 defesas) foram os jogadores com mais atividade nos três jogos da primeira fase do Mundial da Rússia.

A rivalidade entre o guarda-redes e o craque brasileiro nasceu a 17 de junho de 2014, quando o México evitou a derrota contra o Brasil pela primeira vez em Campeonatos do Mundo (0-0). Nessa partida em Fortaleza, Ochoa protagonizou um festival de defesas. Numa delas, salvou a sua equipa após uma cabeçada de Neymar bem ao cantinho. "Aquela defesa fez muito barulho, mas estou aqui para isso. É meu trabalho. No momento, não se pensa em nada" lembrou no ano passado em entrevista à AFP.

Mas essa não era a primeira vez que os dois se enfrentavam. Quando Ochoa era a estrela do América do México, Neymar liderava o Santos na Libertadores. As duas equipas enfrentaram-se nos oitavos de final, com vitória do Peixe (1-0 na ida, 0-0 na volta), mas Neymar não conseguiu furar o bloqueio de Ochoa. Ainda assim, o então camisola 11 deu assistência para o golo de Ganso.

Após o Campeonato do Mundo de 2014, Neymar estava na sua segunda temporada no Barcelona, enquanto o guarda-redes aproveitava o seu momento de glória para deixar o Ajaccio e tentar a sorte no campeonato espanhol, defendendo o Málaga.

Mas o mexicano esbarrou no camaronês Carlos Kameni, que viveu sua melhor temporada e deixou Ochoa no banco por duas temporadas até ser emprestado ao Granada (2016-17).