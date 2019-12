No Porto, Portugal levantou apenas o segundo troféu de toda a sua história, depois do Euro2016, ao bater a Holanda na primeira final da Liga das Nações (1-0), a nova prova da UEFA, disputada em solo luso, com a ajuda de Cristiano Ronaldo.

O avançado português marcou um ‘hat-trick’ no duelo das meias-finais com a Suíça (3-1), também no Estádio do Dragão, no Porto, e voltou a registar números impressionantes, sobretudo com a camisola da seleção nacional.

No outro lado do oceano Atlântico, o treinador Jorge Jesus entrou para a história do Flamengo com a conquista da Taça Libertadores, a segunda do emblema ‘canarinho’, tendo igualmente vencido o Brasileirão.

O ano até nem começou da melhor forma para Portugal, que somou dois empates caseiros no arranque da qualificação para o Euro2020, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1), mas tudo mudou em junho com a conquista da Liga das Nações, numa prova em que Bernardo Silva foi considerado o melhor jogador.