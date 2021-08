Amaro Antunes, João Rodrigues e Joni Brandão são os nomes a ‘abater’ pela concorrência, mas todos os três claros candidatos dentro da equipa ‘azul e branca’ a levar de vencida mais esta edição da prova, cujos principais opositores deverão ser outros ex-‘dragões’, António Carvalho (Efapel) e Gustavo Veloso (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel).

O pelotão da volta portuguesa arranca para cumprir 1.568,6 quilómetros, em prova que decorre até 15 de agosto, com partida em Lisboa e meta final em Viseu.

A prova arranca com um prólogo com partida e chegada na Praça do Império, em Lisboa, um contrarrelógio individual de 5,4 quilómetros.