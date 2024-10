A notícia da saída de Rúben Amorim rumo ao Manchester United caiu que nem uma bomba no balneário do Sporting, nesta terça-feira.

Os rumores já circulavam, mas o grupo de trabalho pensava isso mesmo, que eram apenas rumores, dado que há muitos meses que existem, fruto da excelente campanha de Rúben Amorim em Alvalade, onde já conquistou dois campeonatos.

Porém, após a confirmação do Sporting do interesse do Manchester United, Rúben Amorim entendeu que tinha de dar uma explicação ao grupo, o que aconteceu, no balneário, no treino de terça-feira.

Segundo soube o SAPO24, a conversa foi calma, mas bastante emotiva, com alguns dos intervenientes a não conseguirem mesmo segurar as lágrimas, dado o discurso do treinador, que assumiu o interesse em abandonar os verde e brancos e rumar aos red devils, já esta semana.

Nem todo o grupo falou, mas foram vários os futebolistas que confrontaram o treinador, sobretudo com o facto deste ter pedido à direção para segurar aqueles jogadores tidos como fundamentais e ir agora 'abandonar o barco' quando estão decorridas apenas nove jornadas e o Sporting é líder destacado, com 27 pontos.

No final da reunião, Rúben Amorim prometeu ao grupo pensar em tudo, embora a ideia, neste momento, seja mesmo sair, sabe o SAPO24. Ainda assim, fontes próximas do treinador revelaram que o técnico de 39 anos ficou "bastante sensibilizado" com tudo o que ouviu no balneário.

SAD tenta de tudo

E então o que falta para que o negócio se concretize?

Entre Rúben Amorim e o Manchester United está tudo tratado, falta agora um entendimento entre clubes. Apesar da cláusula do treinador ser de 10 milhões de euros, e os red devils terem já manifestado vontade em ativá-la, a verdade é que a equipa técnica do treinador português não tem cláusula e Amorim pretende contar com a sua equipa em Inglaterra.

Numa tentativa de segurar toda a equipa técnica, a SAD verde e branca, liderada por Frederico Varandas, pretende agora que os red devils paguem também pela saída dos restantes técnicos, um valor que poderá chegar aos cinco milhões de euros.

Mas não é só. Para que a saída seja já imediata, como o Manchester United quer, os verde e brancos querem mais dinheiro ainda. Contudo, pela lei do trabalho, Rúben Amorim teria de ser obrigado a dar 30 dias à casa. Assim sendo, o bolo total idealizado por Frederico Varandas está na ordem dos 20 milhões de euros.

O Manchester United enviou emissários a Lisboa para negociar com o clube português. Mas até que tal não se concretize, Rúben Amorim continuará a ser o treinador, tendo mesmo orientado o treino desta manhã de quinta-feira e está também a planear estar no banco no próximo sábado, no jogo diante do Estrela da Amadora.