Na competição, a decorrer no Japão e onde a Coreia do Sul se apresenta como tricampeã em título, a equipa de Paulo Bento, que está a alinhar com jogadores ‘locais’, repetiu o mesmo resultado com que tinha vencido a China.

Neste segundo jogo, marcaram para os sul-coreanos Kang Seong-Jin, aos 17 e 86 minutos, e Hong Chul, aos 74.

A Coreia do Sul lidera a competição, com seis pontos em dois jogos, mais três do que o Japão, adversário na última jornada, na quarta-feira, mas que ainda defronta hoje a China.

No Mundial2022, a Coreia do Sul é adversária de Portugal, com as duas seleções a defrontarem-se em 02 de dezembro, num grupo que conta ainda com Uruguai e Gana.