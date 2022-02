O jornalista e comentador desportivo Luís Avelãs regressou ao Bola ao Ar para falar com o João Dinis e o Ricardo Britos Reis sobre os Brooklyn Nets. Durante a conversa - animada, claro! - debateu-se a dinâmica entre os Big Three que raramente pisam o mesmo pavilhão, a aparente complacência de James Harden e as repercussões que a ausência de Kevin Durant terá na equipa.

O episódio dá depois um salto até à Califórnia, pois o convidado especial tem muito para dizer quer sobre o rendimento de Russell Westbrook, quer sobre a prestação na corrente temporada (abaixo das expectativas) dos Lakers.

Por fim, comentaram-se algumas das trocas que já aconteceram antes da trade deadline da NBA, nomeadamente a ida de CJ McCollum para Nova Orleães, que assim ruma aos Pelicans depois de nove temporadas nos Portland Trail Blazers.

