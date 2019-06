VENCEDOR: A gravata de David Griffin

Estamos a poucos dias do anúncio dos prémios individuais do ano e podemos deixar aqui, num rigoroso exclusivo SAPO24, a "Contratação do Ano". David Griffin é, desde Abril, o novo Vice-Presidente de Operações dos New Orleans Pelicans e, com essa adição, o conjunto de Nova Orleães garantiu a primeira escolha do draft. Afinal de contas, Griffin esteve no «front office» dos Cleveland Cavaliers entre 2010 e 2017 e, nesse período, os Cavs asseguraram três primeiras escolhas: 2011 (Kyrie Irving), 2013 (Anthony Bennett) e 2014 (Andrew Wiggins). Este ano, o ano de Zion Williamson, os Pelicans tinham apenas 6% de obter a 1.ª escolha, mas David Griffin ofereceu a sua gravata da sorte a Alvin Gentry, treinador e representante da equipa no sorteio, e o inevitável (?) aconteceu. Não foram uma cuecas da sorte, mas a gravata de Griffin garante aos Pelicans a possibilidade de escolherem Zion, um dos miúdos com mais «hype» de sempre.

DERROTADO: Boston Celtics

Os Celtics, uma das desilusões da temporada, não subiram a sua posição no draft e mantiveram a 14.ª escolha que as probabilidades lhes apontavam, mas, pior do que isso, viram os arqui-rivais Los Angeles Lakers a subir para uma inesperada 4.ª escolha, o que deu à formação onde alinha LeBron James mais um argumento que serviu para convencer os Pelicans a cederem Anthony Davis. O general manager Danny Ainge, conhecido pelo perfil conservador aquando das negociações com outras equipas, terá que ser especialmente criativo este verão, se quiser dotar os Celtics de mais qualidade para atacar a próxima temporada. É que o base Kyrie Irving e o poste Al Horford parecem estar de saída da formação do Massachussets.

VENCEDOR: Los Angeles Lakers e Kyle Kuzma

Projetados para a 11.ª escolha na Lottery, saiu-lhes a sorte grande e ficaram com a 4.ª escolha no draft. Juntando essa e outras «picks» a três jovens de qualidade que tinham no plantel (Brandon Ingram, Lonzo Ball e Josh Hart), ganharam a corrida pelo extremo/poste Anthony Davis, considerado um dos melhores «big men» da liga norte-americana. Kyle Kuzma, o representante dos Lakers na Lottery, gabou-se da escalada até à 4.ª escolha e também ele acabou por beneficiar dessa sorte, uma vez que ficou de fora do pacote que viaja para Nova Orleães e continua em Hollywood.

DERROTADO: Teorias da conspiração