Quando o SAPO24 entrou no número 16 da Presnenskiy Val, no centro de Moscovo, o piso de cima do Tohh estava ainda a afinar-se. Os The Gift faziam o soundcheck para o seu segundo concerto na Rússia em menos de uma semana.

Faltavam menos de três horas para o concerto e de entre os irmãos John e Nuno Gonçalves e Miguel Ribeiro, os três aficionados por futebol e fiéis seguidores da seleção, é o primeiro que desce do palco para nos receber, para falar de bola e de como é que isto tudo começou.

Desde 2004, quando Portugal recebeu o Campeonato da Europa, que não falham a presença numa fase final. Aliás, diz John, “não falhámos europeus, não falhámos mundiais e não falhámos muitos jogos! Falhámos o Portugal-Costa do Marfim [Mundial 2010] porque a Air France lixou-nos as viagens. Estávamos em Toronto, mudámos de avião em Portugal, tudo na boa, só que atrasou três horas e não conseguimos apanhar a ligação. E, tirando esse, falhámos [o jogo com] a Croácia no Euro 2016, porque tínhamos um concerto nesse dia. Até ao [jogo de apuramento de] 3.ºe 4.º lugar no [Mundial] de 2006 fomos!".

Para a banda de Alcobaça, de dois em dois anos o calendário de verão é pautado pelas competições que a equipa das Quinas disputa. "Quando marcamos os espetáculos, marcamos com o calendário da Seleção ao lado. Normalmente, não marcamos concertos nos dias dos primeiros três jogos", confessa o baixista dos The Gift.

Na Rússia só não estarão presentes para apoiar a seleção no jogo com o Irão (dia 25, em Saransk). Um concerto dia 22, em Vila Real, obriga um regresso a Portugal. Mas caso o apuramento se confirme, a equipa das quinas pode contar com o apoio da banda no ‘mata mata’. Até porque as contas estão todas feitas, assumem: "Se Portugal for primeiro; se a Croácia empatar com a Argentina e for primeira; se o México ganhar um dos próximos dois jogos e for primeiro... Portugal vai à final".

A convicção de quem acompanha a seleção há quase 15 anos é grande, sempre. Mas nem por isso se deixa de ter os pés no chão. "Eu lembro-me perfeitamente que em 2006 entrámos no Portugal-Irão a tremer, [mas] acho que tremer não é mau. Quando a gente diz que não há nenhum jogo fácil, todos nós sabemos disso, mas no Mundial isso vai a níveis superlativos, não há mesmo nenhum jogo fácil", diz John.

A França que os marcou

Quatro Europeus e quatro Mundiais depois, ter de escolher um momento podia ser difícil. Mas não. É impossível ser outro que não o golo do Éder frente à França, naquela mítica final do dia 10 de julho de 2016. Até porque tal representava uma vingança.

"Nós somos de uma geração que viu o Chalana perder [a meia-final do Euro 1984, em França]. Eu tinha 10 anos e o meu irmão tinha 7, e lembramo-nos perfeitamente do dia em que Portugal perdeu a semi-final no prolongamento, sabemos tudo desse jogo. Esse jogo marcou essa existência como adeptos de futebol numa série de coisas, e se calhar, no limite, até marcou o que são os The Gift porque foi terrível aquela prepotência, aquele fado que nós constantemente trilhávamos e vinha ter connosco."

O território francês foi durante largos anos um dos destinos mais comuns dos emigrantes portugueses, que aos milhões se mudaram para França. E se é verdade que os mais novos terão na memória um sorriso, consequência daquela vitória no Stade de France, para os que nasceram no século passado é certamente difícil esquecer o que aconteceu nas meias-finais dos Europeus de 1984 e 2000 e nas ‘meias’ do Mundial de 2006.

"Ganhar em França, na final do Europeu, portanto vingando 84, em Paris, com franceses que nos diziam que íamos levar quatro ou cinco... Acho que não me lembro de nada menos do que três, não me lembro de ninguém dizer 'vamos ganhar 1-0'... Obviamente que isso não tem palavras. Aquelas pessoas que ali estavam não tinham palavras, as pessoas que encontrámos no metro, a ir já para os campos Elísios — e que não foram ao futebol porque não tinham dinheiro para o bilhete ou não arranjaram bilhete — diziam que aquele era o dia mais feliz desde emigraram...", conta-nos John.

E prossegue, afirmando que, para si, o Europeu de 2016 foi um caso em que o apoio à seleção superou-se, não só por ser em França, mas por ter acontecido de forma mais organizada. "Em 2016 tínhamos uma claque bem organizada com a malta do Porto. Acho que não é preciso uma claque. São precisos líderes com megafone que orientem os cânticos, acho que é o suficiente para eles lá dentro sentirem porque obviamente eles estão longe", lembrando, contudo que, neste Mundial russo, ao contrário do Euro 2016 francês, os portugueses não serão "tantos quanto isso", pelo que "o ambiente não é igual", apesar de existirem "muita gente com a camisola de Portugal", nomeadamente "russos, japoneses e muitos asiáticos que vêm ver o Ronaldo", diz.