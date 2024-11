Rúben Amorim é o novo treinador do Manchester United, isto após ter sido contratado ao Sporting nas últimas semanas. O técnico chega com a época já a decorrer e com os red devils na 13ª posição da Premier League, a 13 pontos da liderança.

Não foram traçados grandes objetivos para a época que agora decorre, pelo que o treinador português prepara já a próxima, mas com o objetivo de conseguir um lugar na Champions na próxima temporada, pelo que tem de conseguir ficar nos quatro primeiro lugares da liga inglesa.

E o apuramento para a Liga dos Campeões é fundamental também para que Rúben Amorim consiga alguns dos objetivos, concretamente a contratação de alguns futebolistas.

O treinador recusou a ideia de recrutar ao Sporting, em janeiro, altura da reabertura de mercado, mas não desmentiu que no final da época possa atacar alguns dos futebolistas.

E o SAPO24 sabe que Gyokeres e Hjulmand são dois dos jogadores com que o técnico gostaria de contar na próxima temporada. Esses objetivos, contudo, podem ser travados pela INEOS, empresa que lidera o futebol dos red devils.

Ainda antes da chegada de Rúben Amorim, Jim Ratcliffe, CEO da INEOS, impôs algumas regras para o novo funcionamento do futebol dos red devils, e uma delas pode travar a investida dos ingleses nos internacionais suecos e dinamarqueses do Sporting, concretamente uma questão de idades.

Segundo informações recolhidas pelo SAPO24, Ratcliffe fez saber, fruto das últimas e caras apostas do Manchester United, o clube só aceitará a contratação de jogadores acima dos 25 anos considerados de topo mundial.

Gyokeres e Hjulmand terão 27 e 26 anos, respetivamente, em junho do próximo ano, pelo que Rúben Amorim terá muito trabalho em convencer a INEOS a investir em dois jogadores que, até ao momento, só se mostraram no campeonato português e pelos quais o Sporting dificilmente aceitará verbas abaixo dos 70 milhões por cada um.

Os muitos golos de Gyokeres nas últimas temporadas poderão jogar a ser favor, na hora dos red devils o considerarem ou não um dos alvos para futebolista com mais de 25 anos, mas o caso de Hjulmand, que antes de chegar ao Sporting jogava no modeste Lecce, de Itália, poderá ser diferente.

É uma política de idades imposta então pelos novos donos do Manchester United, mas que Rúben Amorim está já ao corrente. O poder de persuasão do técnico será assim determinante, se quiser, pelo menos, um destes futebolistas do Sporting.

Um nome que também agrada ao novo treinador dos red devils é o de Geovany Quenda, um alvo, neste momento, mais real para a INEOS, dada a sua idade, 17 anos, e grande margem de progressão.