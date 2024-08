Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, a Chama Olímpica está acesa sem qualquer tipo de combustível fóssil, graças à Électricité de France (EDF), uma parceira premium da competição. Revolucionária e 100% elétrica, a chama utiliza uma combinação de luz e água para criar o efeito semelhante ao de uma chama real.

Baseada numa tecnologia de ponta, a inovação é composta por 40 luzes LED, que iluminam uma nuvem de vapor de água, 200 bicos de alta pressão, que produzem o efeito de fumo, eletricidade e água, que são fornecidas a partir do solo para a estrutura do balão. Sim, um balão.

Mathieu Lehanneur, o designer francês responsável pela invenção, inspirou-se nos irmãos Montgolfier, os pioneiros franceses dos balões de ar quente, para criar uma forma única de elevar a chama.

O “Caldeirão Olímpico”, como é chamado, tem uma altura de 30 metros e sobe outros 30 durante a noite, atingindo os 60 metros acima do solo. Durante todos os dias da competição, o espetáculo é visível a vários metros de distância à hora do pôr do sol.

Com um anel de sete metros de diâmetro a simbolizar a fraternidade, um dos valores principais da República francesa, na sua base, o Caldeirão é visto, pela organização das olimpíadas, como uma representação da luz, da magia e da unidade.

Considerada uma “revolução elétrica” dos tempos, a inédita Chama Olímpica aponta ainda para a importância de um futuro, também ele olímpico, mais sustentável e inovador.

Acesa pela ex-atleta francesa, Marie-José Pérec, e pelo judoca francês, Teddy Riner, na cerimónia de abertura, o Caldeirão está situado na entrada do 'Jardin des Tuileries' durante o dia. Curiosamente, foi neste mesmo local que o físico, Jacques Charles, lançou o primeiro balão a gás, e que o engenheiro francês, Henri Giffard, iniciou o primeiro “voo cativo de balão”.

Desde o dia 27 de julho que, todos os dias entre as 11h e as 19h de Paris, 10 mil pessoas podem admirar, gratuitamente e de perto, a Chama do momento.

A jornalista do SAPO24, Beatriz Cavaca, foi uma das muitas curiosas que por lá passaram e captou algumas imagens.